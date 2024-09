POL-HR: Borken - Bewohnerin überrascht Einbrecher

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 09.09.2024: Wabern Brand eines Vereinsheims Tatzeit: Samstag, 07.09.2024, 16:48 Uhr Am Samstagnachmittag waren Polizei und Feuerwehr im Bereich der Sportanlage an der Schloßstraße in Wabern-Falkenberg im Einsatz, da an dem dortigen Vereinsheim ein Feuer ausgebrochen war. Der alarmierten Feuerwehr gelang es den Brand schnell unter Kontrolle zu ...

mehr