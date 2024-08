Polizei Hagen

POL-HA: Hochwertige Reifensätze gestohlen - Fahrzeuge eines Hohenlimburger Autohauses auf dünne Holzstämme gestellt

Hagen-Hohenlimburg (ots)

In der Nacht auf Mittwoch (31.07.2024) stahlen bislang unbekannte Täter die Reifensätze von insgesamt drei Autos, die auf dem Außengelände eines Autohauses in Hohenlimburg standen. Ein Mitarbeiter des Geschäftes in der Florianstraße wurde am Mittwochmorgen, gegen 08.00 Uhr, auf den Diebstahl aufmerksam. Die Unbekannten stahlen die insgesamt 12 Felgen inklusive der Reifen und bockten die drei Porsche auf dünne Holzstämme auf. Der Wert der entwendeten Felgen liegt im fünfstelligen Bereich. Die Kripo ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls an Kraftfahrzeugen und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell