Polizei Hagen

POL-HA: Gewalt auf offener Straße - Schreckschusspistole und Pfefferspray eingesetzt

Hagen-Mitte (ots)

Am Dienstag (30.07.2024) ereignete sich gegen 22.40 Uhr auf einem Gehweg im Bereich der Bergstraße ein Vorfall, der in einem handfesten Streit zwischen zwei Männern gipfelte. Der Streit wurde durch ein Anrempeln eines 21-jährigen Mannes durch einen 34-Jährigen während eines Telefonats ausgelöst. Im Verlauf der Auseinandersetzung zog der 21-Jährige eine Schreckschusspistole aus seinem Hosenbund und feuerte zunächst einen Schuss in die Luft ab. Kurz danach hielt er die Waffe dem 34-Jährigen direkt vor das Gesicht und drückte ein- bis zweimal ab. Ein Bekannter des Opfers versuchte, die beiden Streithähne zu trennen und setzte dabei Pfefferspray ein. Hierbei wurde auch der Vater des 21-Jährigen, der sich in den Streit einmischte, von dem Pfefferspray getroffen und verletzt. Nach der Schussabgabe kam es zudem zu einem körperlichen Übergriff, bei dem der 21-Jährige mit der Schreckschusswaffe auf den Kopf des 34-Jährigen einschlug. Dieser erlitt eine Beule sowie eine Platzwunde und musste im Anschluss mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Vater des 21-Jährigen wurde durch das Pfefferspray verletzt und musste ebenfalls in einem Krankenhaus behandelt werden. Der 21-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Die Schreckschusswaffe, das Pfefferspray und mehrere Patronenhülsen wurden durch die eingesetzten Polizeibeamten sichergestellt. Es wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (sch)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell