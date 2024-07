Polizei Hagen

POL-HA: Festnahmen nach Firmeneinbruch und Verfolgungsfahrt - 31-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Hagen-Rummenohl (ots)

Nach einer Verfolgungsfahrt nahmen Polizeibeamte in der Nacht auf Dienstag (30.07.2024) drei Tatverdächtige vorläufig fest, die zuvor in eine Firma in Rummenohl eingebrochen waren. Eine Zeugin alarmierte die Polizei gegen 02.20 Uhr, weil sie beim Spazierengehen mit ihrem Hund verdächtige Personen an der Firma im Bührener Weg gesehen hatte. Außerdem beschrieb sie den Beamten am Telefon einen Transporter, mit dem die Verdächtigen offenbar unterwegs waren. Als die Männer die Zeugin sahen, flüchteten sie mit dem Transporter. Eine Streifenwagenbesatzung erblickte das Fahrzeug am Volmeabstieg und forderte den Fahrer mit Anhaltesignalen dazu auf, stehen zu bleiben. Der bislang Unbekannte reagierte nicht darauf und beschleunigte den Transporter. Die anschließende Verfolgungsfahrt erstreckte sich über die Autobahn 45 und endete in der Ostenstraße in Schwerte. Dort flüchtete der Fahrer zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Polizeibeamten stellten seine drei 31-, 19- und 14-jährigen Mitfahrer und nahmen sie vorläufig fest. Erste Ermittlungen ergaben, dass die Tatverdächtigen Metall mit einem Wert im fünfstelligen Bereich gestohlen hatten. Auf Antrag der Hagener Staatsanwaltschaft wurde der 31-jährige Tatverdächtige einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl. Die weiteren Ermittlungen, auch zu dem vierten, flüchtigen Tatverdächtigen, dauern an. (sen)

