POL-HR: Unbekannte öffnen PKW und entnehmen Wertgegenstände

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 16.09.2024: Edermünde Tatzeit: Freitag, den 13.09.2024; 23:00 Uhr bis Samstag, den 14.09.24; 10:00 Uhr Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen haben unbekannte Täter in der Straße "Zum Heidborn" in Edermünde/Besse zwei Fahrräder von einem Fahrradträger gestohlen. Das Fahrzeug des Anzeigenerstatters parkte zur Tatzeit vor der Wohnanschrift in ...

