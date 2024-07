Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mit Zaun kollidiert und geflüchtet

Nordhausen (ots)

Nach einer Unfallflucht, die sich in Nordhausen ereignete, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. In der Bahnhofstraße befuhr ein unbekannter Fahrer den Parkplatz einer Bank in dem Innenhof. Dabei kollidierte der Unbekannte mit einem Zaunfeld und verließ anschließend unerlaubt die Unfallstelle. Der Verkehrsunfall ereignete sich im Zeitraum zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 15 Uhr.

Wer den Unfall bemerkt hat oder Angaben zu dem bislang unbekannten Unfallverursacher machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0190321

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell