LPI-NDH: Zwei Verletzte nach Auffahrunfall

Oldisleben (ots) - Am Donnerstag wurden gegen 08.40 Uhr Feuerwehren und Polizei in den Pfingsweg gerufen. Es bestand der Verdacht eines Wohnhausbrandes, der sich glücklicherweise nicht bestätigte. Aus derzeit unbekannter Ursache geriet ein Carport in Brand. Durch die Brandzehrung wurde sowohl das Carport, wie auch Teile des Wohnhauses beschädigt. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Die Kameraden der Feuerwehr konnten durch ihre Löschmaßnahmen das ...

