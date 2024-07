Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auseinandersetzung zweier Männer

Mühlhausen (ots)

An der Burg, nahe des Busbahnhofs, kam es Mittwoch gegen 16.45 Uhr zu einer Streitigkeit zwischen zwei Männern. Diese gipfelte zunehmend in eine handfeste Auseinandersetzung, bei der ein 34-Jähriger in der Folge einen unbekannten Gegenstand nutze, um den Kontrahenten Verletzungen zuzufügen. Im Bereich der Schulter und des Bauches kam es zu Verletzungen, die medizinisch versorgt werden mussten. Bei den polizeilichen Maßnahmen vor Ort konnten beide Beteiligte ermittelt werden. Sie standen sowohl unter Alkohol-, wie auch Betäubungsmitteleinfluss. Die Ermittlungen wegen des Verdachtes der gefährlichen Körperverletzung dauern an.

Nach der Entlassung aus den medizinischen Maßnahmen stiftete der Geschädigte vor einem Einkaufszentrum Unfrieden, sodass die Beamten erneut einschreiten mussten und den 30-Jährigen einen Platzverweis erteilten, den sie dann mit einer Verbringung an seine Wohnanschrift durchsetzen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell