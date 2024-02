Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall auf der Hildesheimer Straße in Bad Gandersheim

Bad Gandersheim (ots)

37581 Bad Gandersheim, Hildesheimer Straße, Freitag den 23.02.2024, 11:30 Uhr.

Am Samstagvormittag kam es auf der Hildesheimer Straße in Bad Gandersheim zu einem Verkehrsunfall ohne verletzte Personen. Der 60-jährige mutmaßliche Unfallverursacher befuhr mit seinem PKW die Hildesheimer Straße in Richtung Stadtmitte und beabsichtigte von dort in die Straße Lohmühlenweg abzubiegen. Dabei streifte er den PKW einer 54-jährigen Verkehrsteilnehmerin, welche vom Lohmühlenweg nach links auf die Hildesheimer Straße abbiegen wollte und verkehrsbedingt warten musste.

Durch den Unfall entsteht an beiden PKW Sachschaden, welcher durch die Polizei Bad Gandersheim auf ca. 14.000 Euro geschätzt wird. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Gandersheim (Telefon:05382/95390) in Verbindung zu setzen. (Bes)

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell