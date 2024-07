Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Jugendlicher Mopedfahrer leicht verletzt

Artern (ots)

In der Paul-Reuß-straße kam am Mittwoch gegen 18.10 Uhr ein 15-jähriger Mopedfahrer aus noch ungeklärter Ursache zu Fall und verletzte sich leicht. Das Moped nahm bei dem Unfall Schaden. Fremde Sachsen wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Beamte der Polizeistation Artern nahmen den Daten zu dem Unfall auf.

