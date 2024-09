Polizei Homberg

POL-HR: Melsungen - Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 20.09.2024:

Melsungen

Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte

Tatzeit: Mittwoch, 18.09.2024, 17:30 Uhr bis Donnerstag, 19.09.2024, 07:00 Uhr

Unbekannte Täter haben versucht in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in die Kindertagesstätte am Sälzerweg in Melsungen einzubrechen.

Die unbekannten Täter betraten unberechtigt das Grundstück der Kindertagesstätte und verschafften sich so Zutritt zum rückwärtigen Bereich der Kindertagesstätte. Hier versuchten die unbekannten Täter im Anschluss eine der beiden Balkontüren der Glasfront aufzuhebeln. Trotz mehrfacher Hebelversuche hielt die Tür den Angriff stand, sodass die unbekannten Täter schlussendlich von ihrem Vorhaben abließen und in unbekannte Richtung flüchteten.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird mit 250,- EUR angegeben.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Polizeistation Melsungen geführt.

Hinweise bitte unter der Telefonnummer 05661/7089-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell