Polizei Homberg

POL-HR: Bad Zwesten - Mann ergreift Kind am Arm und fordert Geld

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 19.09.2024:

Bad Zwesten

Mann ergreift Kind am Arm und fordert Geld

Tatzeit: Dienstag, 17.09.2024, 15:18 Uhr

Am Dienstagnachmittag hat sich ein Vorfall in Bad Zwesten ereignet, bei dem ein unbekannter Täter an ein Kind im Grundschulalter herangetreten ist und Geld gefordert hat.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist ein unbekannter Täter im Bereich eines Schulhofes an das Kind aus dem Schwalm-Eder-Kreis herangetreten und hat es am Arm ergriffen. Unmittelbar darauf forderte der unbekannte Täter Geld von dem Kind, woraufhin das Kind lautstark auf sich aufmerksam machte. Der unbekannte Täter schupste das Kind daraufhin zu Boden, ließ dann aber von ihm ab und flüchtete in unbekannte Richtung. Darüber hinaus wurden keine weiteren Tathandlungen durch den unbekannten Täter begangen.

Der unbekannte Täter wurde wie folgt beschrieben:

männlich, circa 170 cm, circa 40 Jahre, schlanke Figur, blond-braune Haare, mitteleuropäisches Erscheinungsbild. Er soll mit leichtem, unbekanntem Akzent gesprochen haben und sei mit einer schwarzen Hose sowie einem schwarzen Pullover bekleidet gewesen.

Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ergebnislos. Die Kriminalpolizei Homberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweise zum unbekannten Täter oder zum Tathergang werden unter der Telefonnummer 05681/774-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell