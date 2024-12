Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim - Fahrzeug zerkratzt - Zeugen gesucht

Herxheim (ots)

Am 03.12.2024 wurde der Polizei Landau eine Sachbeschädigung an einem PKW gemeldet. Hierbei stelle der 69-jährige Geschädigte seinen PKW Peugeot am Samstagabend (30.11.2024) in der Speiertsgasse in Herxheim ab. Am Montagmorgen (02.12.2024) musste er einen langen Kratzer feststellen, welcher sich über die gesamte Beifahrerseite erstreckte. Die Schadenshöhe beträgt circa 1000 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

