Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Feuer auf Balkon - Übergreifen auf weitere Wohnungen verhindert

Mainz (ots)

Die Feuerwehr Mainz wurde am Dienstagmittag um 12:40 Uhr, zu einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus alarmiert. Bei der ersten Meldung war unklar ob sich noch Personen in der betroffenen Wohnung aufhalten, woraufhin ein erhöhter Kräfteansatz von beiden Feuerwachen alarmiert wurde.

Auf der Rückseite des Mehrfamilienhauses war es aus ungeklärter Ursache zu einem Brand im Bereich des Balkons im Erdgeschoß gekommen. Das Feuer hatte sich bereits auf die darüber liegenden Balkone und die angrenzende Wohnung ausgebreitet.

Parallel wurde sowohl von außen, als auch von innen ein Löschangriff vorgenommen. Durch das gezielte Eingreifen von zwei Seiten, konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Die Ausbreitung auf weitere Wohnungen konnte dadurch verhindert werden.

Alle Bewohner hatten sich vorbildlich bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr aus dem Gebäude begeben, sodass es bei dem Brand zu keinen Verletzten gekommen ist.

Die Feuerwehr Mainz war insgesamt mit 19 Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr im Einsatz. Die Maßnahmen der Feuerwehr wurden durch die Einsatzkräfte der Polizei und des Rettungsdienstes tatkräftig unterstützt.

Der Einsatz konnte nach ca. einer Stunde beendet werden. Die betroffene Wohnung ist vorübergehend unbewohnbar. Die Brandursachenermittlung wurde von der Polizei übernommen.

