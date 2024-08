POL-HI: Diebstahl zweier hochwertiger E-Bikes in Hildesheim - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - Alfeld OT Warzen (msc) - Am 24.08.2024 gegen 09:40 Uhr ist es in der Straße am Lindenbrunnen in Alfeld (Leine) OT Warzen zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer touchierte dabei einen 55-jährigen Alfelder, der durch einen Sprung zur Seite Schlimmeres verhindern konnte. Dem Unfall ging, den bisherigen Ermittlungen zufolge, eine Meinungsverschiedenheit, zwischen ...

mehr