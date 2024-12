Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Tasereinsatz nach Angriff auf Polizeikräfte

Wörth am Rhein (ots)

Am frühen Mittwochmorgen griff ein 28-jähriger Mann Polizeibeamte während eines Einsatzes an und musste unter Zuhilfenahme des Distanzelektroimpulsgerätes (Taser) zu Boden gebracht und gefesselt werden. Dem vorangegangen ist eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, an der auch der 28-jährige beteiligt war. Beim Transport zur Dienststelle zur Entnahme einer Blutprobe wurde ein weiterer Beamter getreten. Die Beamten wurden leicht verletzt, waren jedoch weiterhin dienstfähig. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde er in eine psychiatrische Fachklinik verbracht. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

