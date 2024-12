Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenau, B33, Lkr. Konstanz) Betrunkener Autofahrer touchiert Leitplanke und flüchtet anschließend (06.12.2024)

Reichenau, B33 (ots)

Ein betrunkener Autofahrer hat in der Nacht auf Freitag auf der Bundestraße 33 zwischen Allensbach und Konstanz die Leitplanke touchiert und ist anschließend geflüchtet. Gegen 00.30 Uhr fuhr der 25-Jährige mit einem Mercedes CLA auf der B33 in Richtung Allensbach. Auf Höhe des Tunnels "Waldsiedlung" prallte er mit seinem Wagen in die Leitplanke, wobei er sowohl die Frontstoßstange als auch das Kennzeichen verlor. Ohne den Unfall anzuzeigen flüchtete er nach der Kollision in Richtung Allensbach.

Im Rahmen der Fahndung stellte eine Streife den jungen Mann wenig später auf dem Weg an seine Wohnanschrift fest. Bei der Kontrolle des 25-Jährigen ergab ein Alkoholtest einen Wert von rund 1,8 Promille. Er musste die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Seinen Führerschein behielten die Polizisten ebenfalls ein. Am Auto entstand erheblicher Schaden in noch unbekannter Höhe. Die Höhe des Schadens an den Leitplanken ist auch noch nicht bekannt.

Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des unter Alkoholeinfluss verursachten Unfalls und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

