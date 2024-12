Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Wahlwies, Lkr. Konstanz) Versuchter Einbruch - Unbekannter scheitert an Haustür (05./06.12.2024)

Stockach, Wahlwies (ots)

Ein Einbrecher hat im Zeitraum zwischen Donnerstag- und Freitagmorgen versucht in ein Einfamilienhaus in der "Sonnhalde" einzubrechen, ist dabei jedoch an der Eingangstür gescheitert.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der "Sonnhalde" bemerkt haben werden gebeten, sich unter der Tel. 07773 920017 beim Polizeiposten Bodman-Ludwigshafen zu melden.

Nutzen Sie das Angebot Ihrer Polizei, damit Sie wissen, ob Sie ausreichend geschützt sind und wie Sie sich besser sichern können: Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten kompetente, kostenlose und neutrale Vor-Ort-Beratungen an und geben Ihnen Sicherungsempfehlungen.

Termine können Sie beim Polizeipräsidium Konstanz unter der Telefonnummer: 07531/995-1044 oder per E-Mail: konstanz.pp.praevention.kn@polizei.bwl.de vereinbaren.

Weitere Informationen zum Thema Einbruchsschutz finden Sie unter www.k-einbruch.de oder polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell