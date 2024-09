Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mann randaliert im Oberhausener Hauptbahnhof - Bundespolizei schreitet ein

Oberhausen (ots)

Am Sonntagvormittag um 09.45 Uhr randalierte ein 32-jähriger Wohnungsloser in einem Drogeriemarkt im Oberhausener Hauptbahnhof. Es folgten Beschimpfungen gegen das Personal, eine Festnahme vor Ort und eine Verbringung zur Dienststelle, gegen die der Tatverdächtige erheblichen Widerstand leistete und fortlaufend Drohungen äußerte. Die Person wurde aufgrund einer attestierten psychologischen Störung, auf eigenen Wunsch in eine entsprechende Klinik eingeliefert.

Ein zufällig anwesender Bundespolizist sowie ein Mitarbeiter konnten den 32-Jährigen im Drogeriemarkt unter Kontrolle bringen und an die eingesetzten Beamten des Bundespolizeireviers Oberhausen übergeben.

Hierbei wehrte sich der Mann vehement gegen die polizeilichen Maßnahmen. Er stieß Beleidigungen aus, bedrohte die Ordnungshüter und bespuckte diese mehrfach. Während der Verbringung zur Dienststelle versuchte sich der Festgenommene mit Tritten und Schlägen aus der Maßnahme zu befreien.

Auf der Wache angekommen äußerte der Mann, "die eingesetzten Polizisten und Passanten umbringen bzw. abstechen zu wollen."

Aufgrund des Verhaltens der Person wurde das Ordnungsamt und die diensthabende Polizeiärztin hinzugezogen. Diese entschied sich gegen eine Einweisung nach dem PsychKG. Da sich der Betroffene jedoch freiwillig dazu bereit erklärte, eingewiesen zu werden, wurde er in eine entsprechende Klinik verbracht. Alle Beamten und Beamtinnen blieben unverletzt und waren weiterhin dienstfähig.

