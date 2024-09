Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt international gesuchten Straftäter fest - Mann wurde wegen mehrerer Eigentumsdelikte im Schengengebiet gesucht

Aachen - Köln (ots)

Die Bundespolizei hat am Freitagmorgen an der Bundesautobahn 44, an der Ausfahrt Aachen-Brand einen 43-jährigen Bulgaren festgenommen.

Er war zuvor als Beifahrer von Belgien nach Deutschland mit einem PKW eingereist. Bei der Überprüfung der Personalien wurde die schengenweite Ausschreibung der bulgarischen Behörden festgestellt.

Die bulgarischen Behörden ließen nach dem Mann wegen Betruges und Diebstahls wegen mehrerer Strafdelikte fahnden.

Er wurde festgenommen und im Anschluss in den Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Aachen eingeliefert.

Das bei der Generalstaatsanwaltschaft Köln anhängige Verfahren wird nun zur richterlichen Anhörung dem Amtsgericht in Aachen vorgelegt. Eine Entscheidung über die Auslieferung des 43-Jährigen an die bulgarischen Behörden steht zurzeit noch aus.

