Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohentwiel/Landkreis Konstanz) - Auffahrunfall auf Pannenfahrzeug fordert drei Verletzte und 20.000 EUR Sachschaden (06.12.2024)

(Singen am Hohentwiel/Landkreis Konstanz) (ots)

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall ist es am Freitagabend um 20.40 Uhr auf der L 191 zwischen Mühlhausen-Ehingen und Singen gekommen. Kurz nach der Autobahnunterführung in Fahrtrichtung Singen musste ein 20-jähriger Nissan-Lenker sein Fahrzeug aufgrund eines technischen Defekts stoppen. Er sicherte sein Fahrzeug mittels Warnblinkanlage und Warndreieck ab. Eine kurz darauf in die selbe Richtung fahrende 21-jährige Opelfahrerin fuhr ungebremst auf das Pannenfahrzeug auf. Durch die Aufprallwucht wurde der Opel abgewiesen. Er drehte sich und kam entgegen der Fahrtrichtung an der Mittelschutzplanke zum Stehen. Durch den Unfall wurden beide Fahrzeuglenker sowie sowie die 17-jährige Beifahrerin im Nissan verletzt. Alle Verletzten wurden vom Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht, konnten dieses jedoch im Laufe der Nacht wieder verlassen. Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall stark beschädigt. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 20.000 EUR. Für die Dauer der Unfallaufnahme muss die Landstraße voll gesperrt werden. Neben Streifen des Polizeireviers Singen und der Verkehrspolizei aus Mühlhausen-Ehingen waren auch Kräfte der Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen im Einsatz (AM).

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell