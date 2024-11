Polizeiinspektion Stade

POL-STD: "Klönschnack mit den Cops" - Polizei mit Infostand auf Stader Weihnachtsmarkt, 4-jähriger Junge in Stade angefahren und leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

1. "Klönschnack mit den Cops" - für mehr Sicherheit auf den Weihnachtsmärkten und im Straßenverkehr - Polizei mit Infostand auf Stader Weihnachtsmarkt

Am kommenden Montag, den 02.12. haben Interessierte in Stade auf dem Weihnachtsmarkt die Möglichkeit mit der Polizei ins Gespräch zu kommen.

Unter dem Motto "Klönschnack mit den Cops" wird das Präventionsteam mit der Beauftragten für Kriminalprävention Farina Stinski, dem Verkehrssicherheitsberater Thomas Mehnen und dem Kontaktbeamten Tino Hartleff von 15:00 h bis 17:00 h in der Hökerstraße vor dem alten Rathaus der Hansestadt Stade mit einem Infostand vertreten sein. Die Kolleginnen informieren dabei u. a. über die Themen Handtaschendiebstähle, verbotswidriges Befahren der Fußgängerzone mit Fahrrädern und E-Scootern sowie Sichtbarkeit im Straßenverkehr.

Nutzen Sie die Gelegenheit und kommen sie auf einen Schnack vorbei. Wir freuen uns über ihr Interesse.

2. 4-jähriger Junge in Stade angefahren und leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Am heutigen frühen Morgen gegen 07:30 h ist es in Stade im Hohenwedeler Weg zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 4-jähriger Junge leicht verletzt wurde. Der 4-Jährige war zu der Zeit bei grüner Fußgängerampel gerade dabei die Straße zu überqueren, als ein 23-jähriger Seatfahrer aus Stade, der auf dem Hohenwedeler Weg unterwegs war noch bei Grün in den Einmündungsbereich zum Bockhorster Weg eingefahren war. Dort musste er dann aber verkehrsbedingt kurz warten und in der Zwischenzeit sprang die Ampel um. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort und übersah den Jungen auf der Straße. Dieser wurde angefahren und verletzte sich dabei leicht. Nach der Erstversorgung durch den Stader Notarzt und den Rettungsdienst wurde er vorsorglich zur Beobachtung in Stader Elbeklinikum eingeliefert.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen die den Unfall beobachtet haben und bittet diese, sich unter der Rufnummer 04141-102215 auf der Stader Wache zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell