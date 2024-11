Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte versuchen in Weihnachtsmarktbuden in Stade einzubrechen, Unfall auf Horneburger ALDI-Parkplatz - Polizei sucht wichtigen Zeugen

Stade (ots)

1. Unbekannte versuchen in Weihnachtsmarktbuden in Stade einzubrechen

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versucht insgesamt vier Weihnachtsmarktbuden in Stade auf dem Pferdemarkt aufzubrechen. Bei drei Buden scheiterten sie an den Sicherungseinrichtungen, bei einer Bude gelang es die Außenjalousie gewaltsam nach oben zu schieben und in das Innere einzusteigen.

Da aber hier offenbar nichts Brauchbares zu erbeuten war, flüchteten der oder die Einbrecher dann ohne Diebesgut.

Der angerichtete Schaden wird in allen Fällen auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

2. Unfall auf Horneburger ALDI-Parkplatz - Polizei sucht wichtigen Zeugen

Am gestrigen Donnerstag ist es zwischen 14:00 h und 15:30 h in Horneburg in der Straße "Am Poggenpohl" auf dem dortigen ALDI-Parkplatz zu einem Unfall gekommen.

Hier hatte vermutlich beim Rangieren ein bisher unbekannter Autofahrer einen dort geparkten silbergrauen Dacia-Spring angefahren und sich dann von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern.

Der Dacia wurde an der Fahrzeugfront vorn rechts beschädigt, der Gesamtschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Ein bisher unbekannter Zeuge hatte dann einen Zettel an dem Dacia befestigt und einen Hinweis auf den Unfallverursacher gegeben. Leider wurde dabei vergessen, dass Kennzeichen oder eine Erreichbarkeit für Rückfragen aufzuschreiben.

Die Horneburger Polizei bittet daher den Zeugen, sich unter der Rufnummer 04163-828950 zu melden.

