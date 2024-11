Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 72-jähriger Mann stirbt bei Verkehrsunfall

Hemer (ots)

Ein 72-jähriger Mendener ist am gestrigen Abend bei einem Verkehrsunfall auf der Hönnetalstraße ums Leben gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr er gegen 20.40 Uhr in seinem Dacia die Hönnetalstraße (L682) aus Deilinghofen kommend in Richtung Klusenstein (B515). Kurz vor der Einmündung kam er links von der Straße ab und kollidierte mit dem Viadukt der Eisenbahnlinie. Der Mendener verstarb noch an der Unfallstelle. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Dortmund erschien vor Ort und unterstützte die hiesigen Beamten bei der Spurensicherung. Die Hönnetalstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt. (dill)

