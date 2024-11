Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Anzeigen wegen Betrügern und Dieben

Iserlohn (ots)

Um an ihren Bitcoin-Gewinn in Höhe von 70.000 Dollar zu kommen, hat eine Iserlohnerin rund 10.000 Euro "Gebühren" gezahlt. Erst als ihre Handelspartner eine weitere hohe Gebühr verlangten, wurde ihr das Ganze suspekt. Sie erstattete Anzeige wegen Betrugs. Die dubiosen Handelsplattformen werben an zahlreichen Stellen und verheißen eine schnelle Geld-Vermehrung durch ein Investment in virtuelle Währungen. Die Betrüger gaukeln den Opfern eine ordentliche Online-Buchführung vor. Demnach schnellen die Gewinne sprunghaft nach oben. Alle Buchungen erfolgten jedoch tatsächlich nur zum Schein. Das Geld ist in der Regel längst in dunklen Kanälen versickert. Das böse Erwachen kommt, wenn die Opfer an ihr Geld wollen.

Zwei Frauen (27 und 29 Jahre alt) sollen Dienstag in zwei Modegeschäften in der Innenstadt Kleidung gestohlen haben. Ein Mitarbeiter hatte die Frauen beobachtet. Nach dem Verlassen von Umkleidekabinen lagen diverse Bügel und Etiketten herum. Er sprach die Frauen an. In ihren Taschen, die teilweise an ihrem Kinderwagen hingen, kamen diverse Kleidungsstücke aus seinem und einem anderen Modegeschäft zum Vorschein. Die Polizeibeamten übergaben die Ware zurück an die Geschäfte und schrieben Strafanzeigen gegen die in Menden bzw. Mannheim gemeldeten Frauen.

Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag in einen an der Lange Straße abgestellten Daimler C 180 eingedrungen und haben das Handschuhfach durchwühlt. Dabei wurde der Mechanismus beschädigt. Der Halter erstattete Anzeige bei der Polizei.

Eine Polizeistreife kontrollierte am Dienstag, gegen 17.50 Uhr, einen E-Scooter-Fahrer auf dem Gerlingser Weg. Ein freiwilliger Drogenvortest fiel positiv aus, so dass der 43-jährige Iserlohner zur Blutproben-Abnahme mitgenommen wurde. Die Beamten schrieben eine Anzeige wegen Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Einer 54-jährigen Frau wurde am Dienstagabend nach dem Verlassen eines Supermarktes am Bädeker Platz möglicherweise die Geldbörse aus der Hosentasche gestohlen. Sie war mit ihrem Einkauf nach Hause gefahren und stellte dort fest, dass das Portemonnaie nicht mehr in der Tasche steckte.

Eine 66-jährige Frau wurde am Dienstag in einem Automatenraum der Commerzbank am Schillerplatz bestohlen. Sie hatte ihre Bankkarte aus der Geldbörse genommen und diese wieder seitlich in ihren Rucksack gesteckt. Nach dem Geld-Abheben und Ausdrucken von Auszügen wollte sie die Karte wieder in die Geldbörse stecken, doch das Portemonnaie war nicht aufzufinden. Das Außenfach ihres Rucksacks stand auf. Die Frau erstattete Anzeige bei der Polizei. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell