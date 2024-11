Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Autofahrerin mit über 2 Promille muss zur Blutprobe

Meinerzhagen (ots)

Ein Zeuge meldete gestern Abend auf der Marienheider Straße ein verdächtiges Auto. Er beobachtete, wie die Fahrerin immer wieder in Schlangenlinien in den Gegenverkehr geriet. Schließlich stieß sie gegen den Bordstein einer Verkehrsinsel, was zum Platzen eines Reifens führte. Polizeibeamte konnten die Olperin (38) anhalten und kontrollieren. Der Grund für das Fahrverhalten war schnell gefunden. Ein Atemalkoholvortest zeigte einen Wert von 2,3 Promille. Ein Arzt entnahm ihr anschließend auf der Wache eine Blutprobe. Sie muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell