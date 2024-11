Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher dringen in Sportheim ein und stehlen Geld

Plettenberg (ots)

Bisher unbekannte Täter drangen in der Nacht zu Dienstag gewaltsam in das Vereinsheim eines Sportvereins an der Wilhelm-Seißenschmidt-Straße ein. Sie durchwühlten den Innenraum und beschädigten auch hier Schubläden und Schränke. Die Täter entwendeten Bargeld und flüchteten unerkannt. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Wache Plettenberg unter 02391/9199-0 entgegen. (dill)

