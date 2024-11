Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Nächtliche Polizeikontrolle: Erst zu schnell, dann gleich zwei Mal zur Blutprobe

Werdohl (ots)

Eine Polizeistreife stand vergangene Nacht an der Plettenberger Straße. Die Beamten kontrollierten mit einem Lasermessgerät die Geschwindigkeit der Autofahrer auf der B236. Gegen 00.30 Uhr fuhr ein Autofahrer mit 68 bei 50 km/h an der Kontrolle vorbei und wurde an den Straßenrand gewunken. Es stellte sich heraus, dass der 37-Jährige nicht nur zu schnell war, sondern auch keine gültige Versicherung für seinen Opel Astra vorweisen konnte. Doch damit nicht genug. Ein Blick in seine Augen führte zum Anfangsverdacht des Drogenkonsums. Der anschließende Vortest verlief positiv auf Kokain. Doch auch der verdächtige Geruch von Alkohol in der Atemluft des Fahrers machte die Polizisten stutzig. Das Ergebnis des Vortests hier: etwas über 0,5 Promille. Die Beamten nahmen ihn mit zur Wache, wo ein Arzt zwei Blutproben entnahm. Sie untersagten die Weiterfahrt und ließen ihn schließlich gehen.

Gegen 3.30 Uhr fuhren dieselben Beamten auf ihrer Streifenfahrt erneut über die B236. Dort wieder unterwegs: der 37-Jährige in seinem unversicherten Astra. Die anschließende Kontrolle ging zügig: Umstieg in den Streifenwagen, Fahrt zur Wache und Blutprobe wegen des Verdachts der erneuten Drogenfahrt. Mittlerweile war der Fahrer zumindest nüchtern im Hinblick auf den Alkoholkonsum.

Gegen ihn wird nun in zwei Fällen wegen Verstößen gegen das Straßenverkehrs- und Pflichtversicherungsgesetz ermittelt. (dill)

