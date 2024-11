POL-MK: "Eine Runde drehen": Ohne Fahrerlaubnis, dafür unter Drogeneinfluss

Iserlohn (ots) - Kabeldiebe haben an dem langen Wochenende im Neubau des Schulgebäudes an der Ortlohnstraße zugeschlagen: Sie rissen in zehn Räumen bereits verlegte Kabel aus Böden, Wänden und Decken. Dabei richteten sie erheblichen Schaden an. Vor einer Woche wurde am Schüttholzweg der Wechselrichter einer Balkonsolaranlage gestohlen. Die Anlage war auf einer ...

mehr