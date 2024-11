Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugen nach Einbruch gesucht

Schalksmühle (ots)

Zwischen Freitag, 01.11., 15:00 Uhr und Montag, 04.11., 16:40 Uhr, hebelten Unbekannte die rückwärtige Tür eines Yoga-Studios an der Volmestraße auf. Die Täter entwendeten eine Musikbox sowie Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Halver zu melden: 02353/9199-0. Die dunkle Jahreszeit ist Einbruchszeit. Die Polizei berät Mieter und Hauseigentümer kostenlos in Sachen Einbruchschutz: Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter Telefon 02372/9099-5510 oder -5512. Sie bieten auch eine Beratung vor Ort an. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de. (schaff)

