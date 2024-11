Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zigarettenautomat gesprengt - Skulptur gestohlen - Pkw durchwühlt

Menden (ots)

Am Donnerstagabend wurde in der Eisenberger Straße ein Zigarettenautomat gesprengt. Die Zigaretten verteilten sich in einem Radius von etwa 15 Metern um den Automaten. Umherfliegende Teile beschädigten drei geparkte Pkw und einen Carport. Eine Dashcam in einem Fahrzeug filmte die um 21.26 Uhr ausgelöste Explosion. Der Gesamtschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Die Aufnahmen der Dashcam werden ausgewertet.

Unbekannte haben am Donnerstagabend In den Feldern eine vor einem Haus stehende Steinskulptur gestohlen. Die rund 40 Kilo schwere Steinbüste von Frederike Herzogin zu Mecklenburg-Strielitz stand gegen 18 Uhr noch an ihrem Platz.

An der Kötterbredde wurde ein Pkw durchwühlt. Der nicht angemeldete Wagen parkte auf einem Stellplatz vor einer Garage. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell