POL-MK: Unter Drogen am Steuer - Mit Pyrotechnik geworfen

Neuenrade (ots) - Ein 87-jähriger Mann wurde am Samstag beim Einkaufen in einem Supermarkt am Wieser Weg bestohlen. Während er seine Waren einsammelte, legte er seine Geldbörse in einen Stoffbeutel und hängte diesen an den Einkaufswagen. Seinen Einkauf bezahlte er mit einer Bankkarte, die er getrennt verwahrte. Beim Bäcker nebenan stellte er dann fest, dass das Portemonnaie nicht mehr in dem Beutel lag. Die Polizei ...

