Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe - Versuchter Einbruch

Neuenrade (ots)

Ein 87-jähriger Mann wurde am Samstag beim Einkaufen in einem Supermarkt am Wieser Weg bestohlen. Während er seine Waren einsammelte, legte er seine Geldbörse in einen Stoffbeutel und hängte diesen an den Einkaufswagen. Seinen Einkauf bezahlte er mit einer Bankkarte, die er getrennt verwahrte. Beim Bäcker nebenan stellte er dann fest, dass das Portemonnaie nicht mehr in dem Beutel lag. Die Polizei warnt weiter vor Taschendieben, die insbesondere in heimischen Discountern nach ihren meist älteren Opfern Ausschau halten. Niemand lässt seinen Einkaufswagen beim Einkaufen ständig im Blick. Deshalb sollten Wertsachen möglichst dicht am Körper verwahrt werden - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken oder Mänteln. Keinesfalls die PIN mit ins Portemonnaie gesteckt werden.

Unbekannte haben versucht, in eine Firma an der Wasserburgstraße einzubrechen. Am Donnerstagabend wurde der Schaden an einer Tür festgestellt. Die Polizei sicherte Spuren. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell