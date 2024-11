Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Böller auf Pkw geworfen - Containerbrand - E-Scooter und Mountainbike gestohlen - Polizeibeamte bedroht

Menden (ots)

Am Donnerstag um 23.40 Uhr beobachtete eine Polizeistreife am Stuckenacker, wie aus dem Beifahrerfenster eines Pkw ein Böller auf einen fahrenden Pkw flog. Bei dem Feuerwerkskörper handelte es sich um einen Böller der Kategorie F3, die nur erworben oder verwendet werden darf, wenn der Nutzer eine entsprechende Erlaubnis besitzt. Die Beamten schrieben gegen den 18-jährigen Tatverdächtigen Strafanzeigen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und wegen eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz.

Gegen 18.45 Uhr brannte an der Ecke Im Tekloh/Thomas-Mann-Straße ein Altpapiercontainer. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer.

Am Sonntagnachmittag wurde an der Bahnhofstraße in Bösperde ein E-Scooter gestohlen. Der Eigentümer hatte sein Gefährt gegen 14.45 Uhr auf dem Schulhof an der Turnhalle abgestellt mit einem Schloss an einer Bank befestigt. Als er gegen 16 Uhr zurückkehrte, war der Roller samt Schloss verschwunden. Der Nutzer rief die Polizei.

Ein 21-jähriger Fahrzeugführer hat sich am Freitagabend mehrere Strafanzeigen eingehandelt. Eine Polizeistreife wollte gegen 18.35 Uhr auf der Papenhausenstraße einen Pkw mit roten Händler-Kennzeichen kontrollieren. Der Fahrer weigerte sich zunächst, sich auszuweisen oder seine Papiere vorzuzeigen. Er sei auf einer Probefahrt, die nicht im Fahrtenbuch verzeichnet sei. Doch genau das ist bei der Verwendung solcher Kennzeichen nötig. Als die Polizeibeamten die Weiterfahrt untersagten, kündigte der Fahrer an, dass dann ein Verwandter den Wagen wegholen werde. Die Polizeibeamten drohten eine Sicherstellung der Fahrzeugschlüssel an. Der 21-jährige Deutsch-Afghane beförderte den Schlüssel daraufhin im großen Bogen auf ein Privatgrundstück am Straßenrand. Die Polizeibeamten stellten die roten Kennzeichen sicher, worauf der Fahrer den Polizeibeamten Schläge androhte. Eine halbe Stunde später erschien der 21-Jährige auf der Polizeiwache an der Kolpingstraße und fragte nach seinen roten Kennzeichen. Er wurde immer aggressiver und wollte die Diensträume nicht verlassen. Schließlich verließ er doch die Wache, beschädigte dabei allerdings die Ausgangstür. Die Polizeibeamten gingen ihm hinterher, hielten ihm den Schaden an der Tür vor und sprachen einen formellen Platzverweis für die gesamte Kolpingstraße aus. Als er drohend und weiter sehr aggressiv auf die Beamten zuging, drohten die Beamten den Gebrauch des Distanzelektroimpulsgerätes an. Der 21-Jährige beschimpfte die Polizeibeamten lautstark als "Hurensöhne" und "Tarzan", um schließlich doch wegzugehen. Er bekam Strafanzeigen wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Bedrohung, Beleidigung und Sachbeschädigung.

Zwischen Samstag, 26. Oktober, und dem vergangenen Mittwochabend wurde an der Gracht ein Mountainbike gestohlen. Das schwarze Fahrrad stand unverschlossen in einem Carport. Hersteller oder Marke konnte der Eigentümer bei der Anzeigenaufnahme auf der Polizeiwache nicht angeben. (cris)

