POL-MK: Wohnmobil gestohlen und Autos beschädigt

Herscheid (ots) - Eine 14 Jahre alte Herscheiderin wurde am Donnerstagabend mit einem Böller verletzt. Sie stand an der Lüdenscheider Straße, als der Beifahrer eines vorbeifahrenden Autos einen Böller auf sie warf, der sie an der Oberschenkelinnenseite verletzte. Es entstand eine leichte Brandverletzung, es wird derzeit zu dem Fahrzeug und möglichen Insassen ermittelt. (lubo)

