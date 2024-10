Polizei Hagen

POL-HA: Räuberischer Ladendiebstahl: Hagener wird von Detektiv aufgehalten

Hagen-Hohenlimburg (ots)

In einem Supermarkt in der Straße Auf dem Lölfert entwendete ein 23-Jähriger am Donnerstag (24.10.) gegen 11.30 Uhr alkoholische Getränke und eine Sporttasche im Wert von über 50 Euro. Der Ladendetektiv des Marktes konnte beobachten, wie der Mann die Ware in eine große Tasche packte und anschließend zum Kassenbereich ging. Dort zahlte er andere Dinge, jedoch nicht die in der Tasche befindlichen Gegenstände. Am Ausgang sprach der Mitarbeiter den Hagener zusammen mit einem Zeugen an. Da der Ladendieb versuchte einfach zu gehen, habe er diesen leicht an der Schulter festgehalten. Daraufhin habe der 23-Jährige stark um sich geschlagen, getreten und sich immer wieder losgerissen. Er konnte den Hagener bis zum Eintreffen der Polizei daran hindern, zu fliehen. Der 23-Jährige gab an, die Sachen in der Tasche vergessen zu haben. Er hatte sich bei seinem Fluchtversuch leicht verletzt, lehnte die Behandlung durch eine Rettungswagenbesatzung jedoch ab. Er erhielt eine Strafanzeige wegen räuberischen Diebstahls. (arn)

