Polizei Hagen

POL-HA: Firmenwagen aufgebrochen - Zeugen gesucht

Hagen-Mitte (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht auf Donnerstag (24.10.2024) in der Innenstadt einen Firmenwagen auf und stahlen Baumaschinen daraus. Ein 38-jähriger Mann hatte den Renault Kangoo am Mittwochabend gegen 20.00 Uhr in der Eickertstraße geparkt. Als er am nächsten Morgen gegen 07.45 Uhr damit zur Arbeit fahren wollte, stellte er fest, dass die Heckscheibe eingeschlagen wurde. Aus dem Fahrzeug stahlen die unbekannten Täter unter anderem mehrere Akku-Maschinen, Ladegeräte und Werkzeug. Die Kripo ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell