Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen gesucht: Autos in Parkhaus mit Graffiti besprüht

Hagen-Mitte (ots)

In einem Parkhaus am Märkischen Ring wurden am Mittwoch (23.10.) zwei Autos beschädigt. In der Zeit zwischen 8.45 Uhr und 16.30 Uhr besprühte eine unbekannte Person einen BMW und einen VW Golf mit Graffiti. An beiden Autos befanden sich gleich mehrere Beschädigungen - unter anderem auf der Motorhaube und den Kennzeichen. Hinweise auf Täter liegen derzeit nicht vor. Die Polizei Hagen bittet unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 um Zeugenhinweise. (arn)

