Polizei Hagen

POL-HA: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfallflucht - vier Insassen eines Busses bei Unfall verletzt

Hagen-Altenhagen (ots)

Bei einem Unfall auf der Eckeseyer Straße verletzten sich am Mittwoch (23.10.) vier Insassen eines Busses. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 35-Jähriger gegen 16.15 Uhr mit dem Bus auf der äußeren rechten Fahrspur in Richtung Vorhalle. Plötzlich sei ein Auto von links vor ihm eingeschert, sodass es zu einem Zusammenstoß kam. Der rechte Spiegel des Autos sei dabei eingeklappt worden. Es handelte sich um einen silbernen VW T-Roc. In dem Auto habe nach Angaben des Busfahrers ein "älteres Ehepaar" gesessen. Er habe sich mit dem Fahrer per Handzeichen verständigt und sei davon ausgegangen, dass der VW-Fahrer anhalten würde. Dieser sei jedoch ohne seine Fahrt zu unterbrechen in Richtung Vorhalle weggefahren.

Im Bus stürzten mehrere Fahrgäste. Ein 6-jähriger Junge, ein 42-jähriger Mann sowie eine 35 Jahre alte Frau kamen jeweils leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Eine 27-Jährige wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen. Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem anderen beteiligten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 bei der Polizei zu melden. (arn)

