Polizei Hagen

POL-HA: Aktionswochenende gegen Wohnungseinbruch - Telefonsprechstunde und Infostand der Dienststelle für Kriminalprävention und Opferschutz

Hagen (ots)

Unter dem Motto "Riegel vor! Sicher ist sicherer." findet vom 25.10.2024 bis zum 27.10.2024 ein landesweites Aktionswochenende gegen Wohnungseinbruchsdiebstahl statt. Bereits am Freitag (25.10.2024) steht der technische Berater und Experte für Einbruchschutz der Polizei Hagen, Oliver Bittern, zwischen 08.00 Uhr und 14.30 Uhr in einer Telefonsprechstunde Rede und Antwort. Er ist unter der Rufnummer 02331-986 3661 erreichbar. Am Samstag finden Sie ihn und eine weitere Kollegin der Dienststelle für Kriminalprävention und Opferschutz zwischen 10.00 Uhr und 17.00 Uhr an einem Infostand in der Volmegalerie. Dort können Sie sich kostenlos und unverbindlich zum Thema Einbruchschutz beraten lassen und Infomaterial erhalten. (sen)

