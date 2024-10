POL-HA: Mann nach Verkehrskontrolle festgenommen und einer Justizvollzugsanstalt zugeführt

Hagen-Wehringhausen (ots) - Ein 30-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Wehringhausen traf in der Nacht auf Dienstag (22.10.2024) im Treppenhaus auf einen Einbrecher. Der Hagener wurde gegen 03.30 Uhr auf laute Geräusche aus dem Keller des Mehrfamilienhauses in der Heinrichstraße aufmerksam und verließ seine Wohnung, um dort nachzusehen. Im Treppenhaus traf der 30-Jährige dann auf einen unbekannten Mann, der ...

