Polizei Hagen

POL-HA: Mann trifft in Treppenhaus auf Einbrecher

Hagen-Wehringhausen (ots)

Ein 30-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Wehringhausen traf in der Nacht auf Dienstag (22.10.2024) im Treppenhaus auf einen Einbrecher. Der Hagener wurde gegen 03.30 Uhr auf laute Geräusche aus dem Keller des Mehrfamilienhauses in der Heinrichstraße aufmerksam und verließ seine Wohnung, um dort nachzusehen. Im Treppenhaus traf der 30-Jährige dann auf einen unbekannten Mann, der überrascht wirkte und sofort in Richtung der Leopoldstraße aus dem Haus flüchtete. Der Mieter alarmierte die Polizei. Es stellte sich heraus, dass der Unbekannten insgesamt fünf Kellerräume aufgebrochen und verschiedenes Werkzeug gestohlen hatte. Er wurde als etwa 180 cm groß und 40 Jahre alt beschrieben. Insgesamt hatte der Mann ein ungepflegtes Erscheinungsbild, trug eine schwarze Jacke, einen grauen Rucksack und hatte eine Taschenlampe bei sich. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Kripo hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell