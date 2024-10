Polizei Hagen

POL-HA: Mit hoher Geschwindigkeit vor Polizei geflohen - 21-Jähriger nach Fahndung gestellt

Hagen-Haspe (ots)

Am Samstagabend meldeten Verkehrsteilnehmer gegen 22 Uhr auf der Kölner Straße einen BMW, der durch quietschende Reifen und starkes Beschleunigen auffiel. Kurz darauf überholte der Fahrer in Schlangenlinien mehrere Fahrzeuge. Eine Streifenwagenbesatzung konnte den BMW auf dem Bergischen Ring erblicken und gab ihm Anhaltesignale. Der Fahrer reagierte auch auf ein hinzu geschaltetes Blaulicht nicht, fuhr verkehrt herum in eine Einbahnstraße und anschließend mit überhöhter Geschwindigkeit über mehrere rote Ampeln davon. Die Polizisten griffen den 21-Jährigen und seinen 23-jährigen Beifahrer im Rahmen einer Fahndung am Ambrocker Weg auf. Die Polizisten stellten den Führerschein des 21-Jährigen, sowie dessen Handy und auch den BMW sicher. Gegen den Fahrer wurde eine Anzeige wegen der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen vorgelegt und diese an das Verkehrskommissariat übergeben. (hir)

