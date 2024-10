Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht - Familie schläft währenddessen im Schlafzimmer

Hagen-Haspe (ots)

Zwischen Sonntag (20.10.) um 21.30 Uhr und Montagmorgen (21.10.) gegen 9.30 Uhr kam es in der Enneper Straße zu einem Einbruch in eine Wohnung. Ein 23-jähriger Hagener verständigte die Polizei, nachdem er am Morgen feststellte, dass die Wohnungstür nur angelehnt war, obwohl er sie am Abend zugezogen hatte. Darüber hinaus befanden sich an der Tür mehrere Hebelmarken und eine Bauchtasche, in der sich diverse Dokumente und Bargeld befand, war verschwunden. Auch eine Playstation samt Controllern war entwendet worden.

Er konnte sich daran erinnern, in der Nacht Geräusche wahrgenommen zu haben, während er mit seiner Familie im Schlafzimmer schlief. Er habe jedoch vermutet, dass diese durch einen Nachbarn verursacht wurden. Hinweise auf mögliche Täter liegen derzeit nicht vor. Die Polizei Hagen bittet unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 um Zeugenhinweise. (arn)

