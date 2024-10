POL-HA: Zeugen gesucht: Nägel unter Autoreifen gelegt und Fahrzeug beschädigt

Hagen-Haspe (ots) - Am Montag (21.10.) wählte eine Hagenerin gegen 4 Uhr den Notruf der Polizei und gab an, Opfer von häuslicher Gewalt geworden zu sein. Eine Streifenwagenbesatzung traf in einem Mehrfamilienhaus in Haspe auf das Ehepaar. Die Hagenerin berichtete, dass ihr Mann eine Zigarette auf ihr "abgeascht" und ihr mit der rechten flachen Hand in das Gesicht ...

