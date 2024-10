Polizei Hagen

POL-HA: Hagenerin verständigt nach häuslicher Gewalt die Polizei

Hagen-Haspe (ots)

Am Montag (21.10.) wählte eine Hagenerin gegen 4 Uhr den Notruf der Polizei und gab an, Opfer von häuslicher Gewalt geworden zu sein. Eine Streifenwagenbesatzung traf in einem Mehrfamilienhaus in Haspe auf das Ehepaar. Die Hagenerin berichtete, dass ihr Mann eine Zigarette auf ihr "abgeascht" und ihr mit der rechten flachen Hand in das Gesicht geschlagen habe. Ihr 28-jähriger Ehemann schilderte hingegen, dass er seine Frau während des Streits nicht geschlagen habe. Er habe sie jedoch am Arm und am Bein von der Couch auf den Boden gezogen. Polizisten verwiesen den 28-Jährigen der Wohnung, erteilten ihm ein zehntägiges Rückkehrverbot und fertigten eine Strafanzeige gegen ihn. (arn)

