Polizei Hagen

POL-HA: Ohne Fahrerlaubnis und mit Handy am Steuer durch Polizisten angehalten

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Polizisten überwachten Sonntagmittag (20.10.) gezielt den Verkehr auf der Iserlohner Straße. Der Fokus der Beamten lag auf der Ahndung von Verstößen gegen die Gurtpflicht und der Benutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt. Gegen 12.15 Uhr sahen die Einsatzkräfte einen Ford, der von der Stennertstraße aus kommend in Richtung Lindenbergstraße unterwegs war. Der Fahrer hielt sein Smartphone in der Hand, schaute auf das Handy und tippte augenscheinlich auf dem Display. Die Polizisten stoppten den Ford für eine Verkehrskontrolle. Es stellte sich nach einer Abfrage in den polizeilichen Informationssystemen heraus, dass der Führerschein des 28-jährigen Fahrers vor einigen Tagen nach einer Trunkenheitsfahrt im Verkehr beschlagnahmt wurde. Der Mann erhielt eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und aufgrund der Handynutzung am Steuer eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Ihm ist das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen untersagt. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell