POL-HA: Diebstahl

Am 17.10.2024 um 23.15 Uhr kontrollierten Polizeibeamte an der Berliner Allee einen PKW. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass für diesen PKW kein Versicherungsschutz bestand. Dem 39-jährigen Autofahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und es wurde eine Anzeige wegen Fahrens ohne Versicherungsschutz erstattet.

