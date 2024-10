Polizei Hagen

POL-HA: Fußgängerin nach Verkehrsunfall in der Innenstadt gesucht

Hagen-Mitte (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag (14.10.2024) in der Innenstadt sucht das Verkehrskommissariat der Hagener Polizei eine Fußgängerin. Die Frau überquerte gegen 13.30 Uhr die Fankfurter Straße auf Höhe der Haltestelle Markt vor einem Linienbus. Der Fahrer des Busses musste so stark bremsen, dass ein weiblicher Fahrgast stürzte und sich leicht verletzte. Die unbekannte Fußgängerin ging weiter in Richtung des Johanniskirchplatzes. Zur Bearbeitung des Verkehrsunfalls benötigt das Verkehrskommissariat die Personalien der Fußgängerin und bittet darum, dass diese sich entweder telefonisch unter der Rufnummer 02331-986 2066 meldet oder eine beliebige Polizeiwache aufsucht. (sen)

