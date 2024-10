Polizei Hagen

POL-HA: Verbotenes Kraftfahrzeugrennen in Haspe - Zwei Golf-Fahrer mit deutlich über 100 km/h unterwegs

Hagen-Haspe (ots)

Polizeibeamte wurden in der Nacht auf Freitag (18.10.2024) in Haspe auf zwei Autofahrer aufmerksam, die mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit hintereinander herfuhren und sich überholten. Die Polizisten führten gegen 01.30 Uhr eine Überwachung des Straßenverkehrs durch und blickten von der Nordstraße aus auf die Enneper Straße. Aus Richtung Gevelsberg kommend, fuhren ein 21-jähriger Mann in einem schwarzen und ein 26-jähriger Mann in einem weißen VW Golf hintereinander her. Den Polizisten fiel sofort die überhöhte Geschwindigkeit der Fahrzeuge auf, weshalb sie hinterherfuhren und die Fahrer zum Anhalten aufforderten. Die gefahrene Geschwindigkeit lag dabei zum Teil deutlich über 100 km/h. Bevor die beiden Golf-Fahrer an einer roten Ampel stehen blieben und durch die Beamten angesprochen werden konnten, überholte der 26-Jährige den 21-Jährigen zudem mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren wegen der Teilnahme an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen gegen die beiden Männer ein und übergaben die weiteren Ermittlungen an das Verkehrskommissariat. In diesem Fall ist es ausschließlich dem Zufall geschuldet, dass weder die beiden Autofahrer noch weitere Verkehrsteilnehmerinnen oder Verkehrsteilnehmer zu Schaden gekommen sind oder verletzt wurden. Die Polizei Hagen weist an dieser Stelle ausdrücklich darauf hin, dass diejenigen, die an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen teilnehmen, Straftäter sind und im Falle eines tödlichen Verkehrsunfalls wegen Mordes angeklagt werden. Der öffentliche Verkehrsraum und seine Straßen sind weder Rennstrecken noch Schauplätze für ein Kräftemessen oder zur Selbstinszenierung. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell